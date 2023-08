So süss gratulieren die Spice Girls Geri Horner zum Geburtstag

Mel C wünscht sich mehr gemeinsame Erinnerungen

Melanie C alias Sporty Spice veröffentlichte einen Instagram-Post mit drei Fotos, die sie in verschiedenen Altersstufen zusammen mit Geri Halliwell alias Ginger Spice zeigen. Dazu schrieb die Musikerin zusammen mit Glückwünschen: «Wow, diese Geburtstage sind einfach zu schnell! Wir haben so viele wunderbare Erinnerungen zusammen erlebt und ich hoffe, dass es noch mehr werden. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag, ich liebe dich so sehr, Ginge.»