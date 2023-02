So süss gratuliert Prinzessin Eugenie ihrem Sohn August zum Geburtstag

In ihren Instagram-Storys postete die Tochter von Prinz Andrew (62) und Sarah Ferguson (63) zum Ehrentag weitere Schnappschüsse von ihrem Sohn und ihrem Mann Jack Brooksbank (32). In einem Video rennt August dick eingepackt durch eine Pfütze, in einem weiteren verabschiedet er sich von seinem Papa am Gartentor und in zwei Bildern stapft er an der Seite seines Vaters und seiner Mutter am Strand. Die Video- und Bilderserie in ihren Storys beschliesst Eugenie mit einem «Happy Birthday Augie».