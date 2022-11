So trickst Karoline Herfurth beim Weihnachtsgeschenke-«Horror»

Karoline Herfurth: «Mindestens dreissig verschiedene Geschenke»

Was so dramatisch daran ist, wird deutlich, wenn Herfurth über die Anzahl der Präsente spricht: «Es sind mindestens dreissig verschiedene Geschenke, nein, halt, es sind sogar noch mehr.» Dabei handelt es sich aber nicht nur um Weihnachtsgeschenke. Denn ausserdem habe «jeder Einzelne» aus ihrer grossen Patchwork-Familie sowie der Grossteil ihrer Freunde in der kalten Jahreszeit auch noch Geburtstag.