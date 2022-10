Im September äusserte sich die Nichte von Alec Baldwin (64) erstmals öffentlich zu den Vorwürfen. Im «Call Her Daddy»-Podcast stritt sie jegliche Anschuldigungen ab: «Als wir anfingen, miteinander rumzumachen oder etwas in der Art, war er niemals in einer Beziehung, zu keinem Zeitpunkt. [...] Es ist nicht meine Art, mich in eine Beziehung einzumischen. Ich würde das niemals tun. Ich wurde besser erzogen.»