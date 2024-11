So überzeugte RTL Stefan Raab zu seinem grossen TV-Comeback

RTL–Chefs unterbrachen Urlaub für Stefan Raab

Demnach sei die erste Hürde gewesen, «mit Stefan überhaupt einen Termin zu machen», erinnert sich RTL–Chef Schmitter an die letztlich erfolgreiche Talentakquise zurück. Die Verantwortlichen hätten sich dann in Köln mit Raab «in einem kleinen Brauhaus getroffen. Bei Currywurst und Schnitzel haben wir zum ersten Mal gesprochen, dabei viel Cola getrunken». Doch am Ende des Gesprächs folgte ein ernüchternder Satz. «Aber ich komme auf keinen Fall zurück», soll Raab gesagt haben.