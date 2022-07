Olympiasieger Fabian Hambüchen (34) und Viktoria Hambüchen-Diesterbeck (31) haben sich am vergangenen Wochenende im hessischen Wetzlar das Jawort gegeben. In einem Interview mit der «Bild»-Zeitung sprach der ehemalige Turner im Nachgang zur Hochzeit über seine Erfahrungen. «So eine Hochzeit macht noch mal was mit der Beziehung», berichtet Hambüchen.