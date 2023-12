So verbringen die Stars Weihnachten

Ab in die Berge

Für «Sturm der Liebe»–Star Dieter Bach (60) gibt es dagegen «kaum etwas Schöneres, als in den Bergen zu sein. Am besten noch mit Schnee. Von daher bleibe ich in München», erklärt der Schauspieler. Auch Model Lena Gercke (35) zieht es jedes Jahr in die Berge. «Mir ist es total wichtig, dass eine weihnachtliche Stimmung da ist, deswegen fahren wir meistens in die Berge und feiern Weihnachten im Schnee, um so richtig in Winter– und Weihnachtsstimmung zu kommen», schwärmt die zweifache Mama.