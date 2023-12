So verbringt Sonia Liebing die Weihnachtszeit mit ihren Töchtern

Schlagersängerin Sonia Liebing (34) erzählt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, warum ihr Weihnachten so wichtig ist, wie sie die besinnliche Zeit mit ihrer Familie am liebsten verbringt und welche Weihnachtstraditionen sie pflegt. Zudem blickt sie auf ihr Jahr 2023 zurück und verrät, welche Vorsätze sie für 2024 hat.