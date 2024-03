So verlief die Oscarverleihung aus deutscher Sicht

Aus deutscher Sicht hatte die 96. Ausgabe der Oscars in mehrfacher Hinsicht grosses Potenzial – wenn auch nicht so üppig wie im vergangenen Jahr, als «Im Westen nichts Neues» alle Erwartungen übertraf und vier Academy Awards abstaubte. Natürlich thronte in diesem Jahr über allem die Nominierung von Sandra Hüller (45) für ihre Rolle im Film «Anatomie eines Falls». Als «Beste Hauptdarstellerin» musste sie sich zwar am Ende Emma Stone (35) geschlagen geben, jubeln durfte sie an anderer Stelle aber dennoch.