So verrückt werben Firmen zu Weihnachten

Besonders provokant prescht Armedangels vor. In der Feiertagskampagne des Kölner Modelabels hat der Weihnachtsmann schlichtweg gekündigt. Zu viel Stress, schmelzende Polkappen, immer längere Wunschlisten – Santa zieht den Stecker. An seine Stelle tritt ausgerechnet der Osterhase, verwirrt, aber entschlossen. «I'm not real – but climate change is», lautet die zentrale Botschaft. Was zunächst wie ein schlechter Witz klingt, entpuppt sich als durchdachte, ernsthafte Botschaft: In einer Welt, in der Realität und Fiktion ohnehin verschwimmen, darf auch Weihnachten ruhig aus den Fugen geraten. Das nachhaltige Label nutzt die absurde Bildsprache als Weckruf für bewussteren Konsum.