So verrückt wie Heidi Klum sah noch niemand beim Skifahren aus

So viel Form und Farbe machen gute Laune – vor allem der Trägerin selbst. Klum posiert auf Instagram mit ihrer besonderen Mütze, wirft Küsschen in die Kamera und lacht. In ihren Stories postete sie sogar das Bild eines Fanaccounts weiter, auf dem ihr komplettes Outfit zu sehen ist und ihr Mann, der im Hintergrund in einem unauffälligen, grauen Skioutfit wartet. Zu sich vor Lachen krümmenden Häschen erklärt Klum ihre mutige Modekreation mit den Worten: «Jemand muss auf der Piste lustig aussehen.»