«So vertieft»: Marvel-Star Robert Downey Jr. brennt für Doctor Doom

Auch Tom Holland und Benedict Cumberbatch in «Avengers 5» mit von der Partie

Es wird erwartet, dass die Dreharbeiten zu «Avengers: Doomsday» in Bälde beginnen werden. Denn nur so kann das geplante Release–Date am 29. April 2026 noch eingehalten werden. Bei «Avengers 5» handelt es sich um den nächsten Marvel–Film nach dem in diesem Sommer startenden «The Fantastic Four: First Steps» mit «The Mandalorian»–Star Pedro Pascal (49) und der unter anderem aus «Mission: Impossible – Fallout» bekannten Vanessa Kirby (36) in den Hauptrollen.