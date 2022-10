Personal Training für 150.000 US-Dollar: Arnold Schwarzenegger (75) hat am Wochenende für den guten Zweck Trainingsstunden versteigert. Im berühmten «Gold's Gym» in Venice Beach kamen zwei Parteien für das Höchstgebot in den Genuss einer Unterweisung durch den Filmstar und siebenfachen Mr. Olympia. Das Promiportal «tmz.com» berichtete von der Aktion und stellte auch ein Video bereit, auf dem «Arnie» die Fitnessgeräte vorführt und die Trainierenden anfeuert.