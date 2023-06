So viel kostet die Klage von Prinz Harry die Steuerzahler

Darum geht es im Kern in der Klage von Prinz Harry gegen das Innenministerium

Prinz Harry hatte im Mai im Streit um Polizeischutz in Grossbritannien eine Niederlage vor Gericht erlitten. Der Sohn von König Charles III. (74) hatte gegen eine Entscheidung des britischen Innenministeriums geklagt. Die Behörde hatte zuvor entschieden, dass der in die USA abgewanderte Royal keinen Anspruch auf Polizeischutz in seinem Geburtsland habe. Auch dann nicht, wenn er dies selbst bezahlt, wie Harry angeboten hatte.