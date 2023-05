Die Krönung des britischen Monarchen Charles III. (74) lockte am Samstag (6. Mai) auch viele deutsche TV-Zuschauer vor den Fernseher. Wie aus offiziellen Daten der AGF in Zusammenarbeit mit der GfK hervorgeht, holte sich das Erste im Vergleich zu anderen Sendern, die das Spektakel begleiteten, die höchste Quote.