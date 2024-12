So war 2024 für Prinz Harry und Herzogin Meghan

Hauskauf in Grossbritannien und Portugal

Vor vier Jahren wanderten Harry und Meghan in die USA aus und bauten sich dort ein neues Leben abseits der britischen Royals auf. Doch allmählich scheint es den 40–Jährigen wieder zurück in seine Heimat zu ziehen. Wie der «Mirror» berichtete, schaue sich Harry angeblich bereits nach einigen Immobilien in Grossbritannien um: Demnach habe er «ein paar verschiedene Möglichkeiten», er sei aber besonders an einem Anwesen in der Nähe von London interessiert. «Das wäre ideal für ihn, um an offiziellen Veranstaltungen der Invictus Games und anderer Wohltätigkeitsorganisationen teilzunehmen, die er unterstützt», und um Familienmitglieder wie König Charles (76) oder seine Cousinen, Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie (34), zu sehen, zu denen er eine enge Beziehung pflege. Ein Hauskauf in Windsor sei hingegen unwahrscheinlich, da dort Harrys entfremdeter Bruder Prinz William (42) mit seiner Familie wohnt.