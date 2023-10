So wären die «Bundschuh»-Stars Sawatzki und Milberg als Politiker

In der neuen Episode der beliebten TV–Reihe, «Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh» (2.10., 20:15 Uhr, ZDF), treten Gundula (Andrea Sawatzki, 60) und Gerald Bundschuh (Axel Milberg, 67) als Kandidaten für das Bürgermeisteramt gegeneinander an. Während sie sich vor allem auf soziale Projekte konzentriert und beispielsweise den leerstehenden Dorfladen wiederbeleben will, hat er eher die Gemeindefinanzen im Blick. In diesem Sinne zeigt er Investorinnen für eine Schweinemastanlage den Ort. Diese gegensätzlichen Bestrebungen und die Aktivitäten der anderen exzentrischen Familienmitglieder – allesamt wieder mit grosser Spielfreue am Werk – führen zu gewohnt turbulenten und unterhaltsamen Verwicklungen in der Familie und im gesamten Wohnort.