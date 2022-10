So wird «Das grosse Schlagerjubiläum 2022» von Florian Silbereisen

Florian Silbereisen (41) meldet sich am Samstagabend mit einer ganz besonderen Show zurück: Der Showmaster führt durch «Das grosse Schlagerjubiläum 2022 - Auf die nächsten 100!» und moderiert damit seine sage und schreibe 100. «Feste»-Show im Ersten. Kein Wunder, dass zu der besonderen Ausgabe auch das Who's Who der Schlagerszene erscheint - allen voran Superstar Helene Fischer (38). Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in der rund dreistündigen Show.