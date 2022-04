So wird der erste Rostock-«Polizeiruf 110» nach Bukow

Im Zentrum der Geschichte steht eine Pflegefamilie aus der Mittelschicht, die nach aussen perfekt zu sein scheint. Doch in Wahrheit brodelt es unter der Oberfläche - was erst nach und nach zum Vorschein kommt. Das macht den Fall äusserst spannend und überraschende Wendungen bringen Würze in die Handlung. Nebenbei wird auch Königs Vergangenheit thematisiert, da die Profilerin selbst in einer Pflegefamilie gross geworden ist.