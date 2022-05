So wird der letzte Berliner «Tatort» mit Nina Rubin

Die Geheimniskrämerei von Rubin wirkt sich natürlich auch auf ihre Beziehung mit Robert Karow aus. Jahrelang sind die beiden sehr schroff miteinander umgegangen, erst in den letzten Fällen sind sie sich immer nähergekommen - was in «Das Mädchen, das allein nach Haus' geht» thematisiert wird. Doch nun fallen die beiden in alte Muster zurück, stehen sich misstrauisch gegenüber - erst zum Schluss stürzen die Mauern ein. Dem Regisseur Ngo The Chau (45) war es wichtig, «einen Showdown zu kreieren, der unmissverständlich klarmacht, dass sie einander hatten und liebten, ohne füreinander bestimmt gewesen zu sein», wie er im Gespräch mit dem Sender erklärt.