So wird «The Voice of Germany»: Die Coaches ziehen eine erste Bilanz

Die zwölfte Staffel der Musikshow «The Voice of Germany» wird ab 18. August donnerstags auf ProSieben und freitags in Sat.1 sowie auf Joyn (jeweils 20:15 Uhr) zu sehen sein. Neben den bekannten Coaches Stefanie Kloss (37), Rea Garvey (49) und Mark Forster (39) ist erstmals auch Musiker Peter Maffay (72) mit von der Partie. Los geht es wie gewohnt mit den Blind Auditions, in denen die Coaches für die Talente buzzern und so ihr Team zusammenstellen. Diese Sendungen wurden bereits aufgezeichnet und so konnten sich die Coaches schon mal kennenlernen. In einzelnen Interviews mit dem Senderverbund haben sie nun Bilanz gezogen - und die deutet auf viel Harmonie zwischen den Alteingesessenen und dem Neu-Coach Maffay hin.