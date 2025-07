So wurde Helen Mirren zur Fashion-Ikone

Das macht Helen Mirren zur Mode–Ikone

Helen Mirren ist der lebende Beweis dafür, dass man für Spass an Mode nicht jung sein muss. Sie zeigt seit Jahrzehnten, dass Stil vor allem eine Frage der Haltung ist. Ob in einem leuchtend pinkfarbenen Bob auf dem roten Teppich, in einem dramatischen Couture–Kleid von Elie Saab oder in eleganter Masskonfektion von Armani: Mirren trägt Mode mit Selbstbewusstsein, Humor und einem Hauch Rebellion.