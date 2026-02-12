Social-Media-Prozess: Prinz Harry wendet sich an trauernde Familien

Prinz Harry (41) hat inmitten eines wegweisenden Prozesses in Los Angeles sichtlich bewegt das Wort an trauernde Familien gerichtet. Er traf sich mit Eltern, die Instagram und YouTube für den Tod ihrer Kinder verantwortlich machen und die Tech–Giganten Meta und Google zur Verantwortung ziehen wollen. «Keiner von euch sollte hier sein müssen», sagte Harry mit hörbar zitternder Stimme zu den rund 50 versammelten Eltern, die sich am Mittwochabend nach den Gerichtsverhandlungen zusammengefunden hatten. Das zeigt ein Video von «BBC Breakfast». Der Herzog von Sussex kämpfte dabei mit den Tränen.