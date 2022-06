Lara Loft

Ihr Name erinnert an die Game-Figur Lara Croft aus der Spielserie «Tomb Raider». Und genau daher kommt auch der Künstlername von Lara Trautmann (33), so ihr bürgerlicher Name. Denn die 33-Jährige synchronisierte Croft bereits für ein Videospiel. Trautmann ist ausgebildete Synchronsprecherin und durfte bereits Figuren für Serien wie «The Flash» und «The Vampire Diaries» einsprechen. Ihre eigentliche Leidenschaft scheint sie allerdings im Gaming gefunden zu haben und macht genau das heute hauptberuflich.