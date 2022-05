Social Media: Viele Nutzer möchten auf Werbung nicht verzichten

Influencerinnen und Influencer markieren ihre Werbeposts als Anzeige, Firmen haben eigene Kanäle und überhaupt tummeln sich auf Instagram, TikTok und Co. viele, die ihre Produkte bewerben und Geld verdienen möchten. Eine aktuelle Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt: Damit ist die Mehrzahl der Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland einverstanden. Fast zwei Drittel (63 Prozent) der in der repräsentativen Umfrage Befragten gaben an, auf Werbung in den Sozialen Netzwerken nicht verzichten zu wollen.