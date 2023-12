Sofia Coppola: «Wollte Elvis wirklich nicht zum Bösewicht machen»

Die Liebesgeschichte zwischen dem King of Rock‹n›Roll und seiner Frau bestand aus Höhen und Tiefen – es sei deshalb wichtig gewesen, die richtige Balance in ihrer Darstellung zu finden, so die Regisseurin. In dem Film ist eine Szene zu sehen, in der Elvis Presley gewaltsam anfängt, Priscilla Presleys Koffer zu packen, nachdem sie einen Liebesbrief von einer anderen Frau entdeckt hatte. «Diese Szene war die härteste, es war wirklich schwer, das so umzusetzen», gab die 52–Jährige in London zu.