Sohn Deacon wird 19: Reese Witherspoon könnte «nicht stolzer sein»

Schwester Ava Phillippe gratuliert ebenfalls

Auch Schwester Ava Phillippe (23) liess es sich nicht nehmen, ihrem «(nicht so) kleinen Bruder» zu gratulieren - inklusive unterhaltsamer Fotoreihe. Darin sind mehrere Schnappschüsse des 19-Jährigen zu sehen, unter anderem, wie er als kleiner Junge im Sand eingegraben wurde und eine Grimasse schneidet. «Du bist der Mittelpunkt jeder Party und die Art und Weise, wie du alle um dich herum einlädst, an dem Spass teilzuhaben, ist so besonders», schwärmt die 23-Jährige von ihrem Bruder.