Jon Bon Jovi (61) verrät in einem Interview, was er von der Verlobung seines 20 Jahre alten Sohns Jake mit Schauspielerin Millie Bobby Brown (19) hält. In der Radiosendung «Radio Andy» von Moderator Andy Cohen (54) gefragt, ob er besorgt sei, dass sein Sohn zu jung für die Ehe sein könnte, sagte der Rockmusiker: «Ich weiss nicht, ob das Alter eine Rolle spielt, wenn man den richtigen Partner findet und zusammen wächst.»