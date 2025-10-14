Sohn Sasha ist mit dabei: Naomi Watts bekommt Hollywood-Stern

Naomi Watts, die mit ihrem Ex–Partner Liev Schreiber (58) die beiden Kinder Sasha und Kai (16) hat, sprach in ihrer Rede auf dem Walk of Fame über die beiden: «Ich bin so stolz auf meine Kinder. Mein Sohn Sasha, ein Studienanfänger an der USC, ist direkt aus der Vorlesung hierhergekommen. Er ist einfach vorbeigekommen», erzählte sie dem Publikum, wie ein von «Variety» geteiltes Video zeigt. «Er entwickelt sich zu einem überaus freundlichen und charismatischen jungen Mann.»