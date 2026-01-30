Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt: Pax will Produzent werden

Sechs Geschwister gehen eigene Wege

Pax ist einer von sechs Geschwistern, die alle ihre eigenen Pfade einschlagen. Sein älterer Bruder Maddox (24) verfolgt eine Karriere als Pilot und hat auch an einigen Projekten seiner Mutter mitgearbeitet. Schwester Zahara (21) studiert am renommierten Spelman College in Atlanta. Shiloh (19) hat sich als leidenschaftliche Tänzerin und Choreografin einen Namen gemacht. Die jüngsten Geschwister, die 17–jährigen Zwillinge Knox und Vivienne, führen ein eher zurückgezogenes Leben. Vivienne half ihrer Mutter jedoch 2024 bei der Produktion von «The Outsiders» am Broadway.