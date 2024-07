Sohn von Christopher Reeve übernimmt Rolle im neuen «Superman»-Film

TV–Reporter im echten Leben und im Kino

Will Reeve hat angeblich einen kurzen Auftritt in «Superman: Legacy» (2025). Das berichtet die Seite «cleveland.com». Dort finden aktuell die Dreharbeiten zu James Gunns «Superman»–Film statt. Viele Augen waren während der Dreharbeiten auf den «Superman»–Darsteller David Corenswet (30) in seinem ikonischen blau–roten Anzug gerichtet. Ein zweiter Blick auf die Fotos vom Set offenbarte aber dem Bericht zufolge, dass auch Will Reeve in einer kleinen Rolle dabei ist, die er auch im wahren Leben verkörpert.