Sohn von Mette-Marit: Marius Borg Høiby beantragt Freilassung

Neue Vorwürfe kurz vor Prozessbeginn

Der Grund für die Verhaftung liegt nur wenige Tage zurück. Zwei Tage bevor der eigentliche Prozess gegen Høiby beginnen sollte, wurde er festgenommen und wegen Körperverletzung, Bedrohung mit einem Messer sowie wegen eines Verstosses gegen ein Kontaktverbot gegenüber einer Frau aus dem Osloer Stadtteil Frogner angeklagt. Ebenjene Frau zählt zu den Opfern in dem laufenden Strafverfahren gegen ihn. Der Vorfall, der zur Festnahme führte, ereignete sich einen Tag zuvor in seiner Wohnung im Westen Oslos.