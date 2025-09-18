«Soko Leipzig»: Marco Girnth erklärt seinen Abschied nach 25 Jahren

Marco Girnth nennt «körperliche Verfassung» als Ausstiegsgrund

Girnth führt aus, dass er schon immer geplant habe, selbstbestimmt und zu einem Zeitpunkt auszusteigen, «wenn alle noch zufrieden sind, wenn ich selbst eigentlich noch Lust hätte». Doch der 55–Jährige habe auch gemerkt, «dass ich in einer anderen körperlichen Verfassung bin als früher. ‹Soko Leipzig› ist eine Serie, in der es zu Verfolgungsjagden kommt, in der man sich auch mal glaubwürdig prügeln muss. Ich glaube, noch kann ich das. Aber wer weiss, wie lange noch?»