«Solange du atmest»: So wird der neue Bremen-«Tatort»

Gerichtsmedizinerin Edda Bingley (Helen Schneider, 72) liefert dem Ermittlungsteam parallel hierzu entscheidende forensische Hinweise. Was zunächst als eindeutiger Fall erscheint, entwickelt sich in der Folge zu einem vielschichtigen Geflecht – Zeugen werden zu Verdächtigen, Verdächtige zu Zeugen, die unversehens selbst in Lebensgefahr schweben. Soviel sei verraten: Am Ende ist doch alles anders, als man dachte...