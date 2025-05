Solarspitzengesetz: Was auf Besitzer von Photovoltaikanlagen zukommt

Kritik von Seiten der Solarwirtschaft

Der Solarenergie–Förderverein Deutschland (SFV) äussert deutliche Kritik an der Neuregelung. In einer Analyse führt Prof. Dr. Frank Hergert, Professor für Regenerative Energietechnik an der Hochschule Koblenz und Vorstandsmitglied des SFV, aus, dass die Einspeisebegrenzung auf 60 Prozent bei fehlender Steuertechnik zu teils erheblichen Energieverlusten führt. Besonders problematisch sei laut Hergert, dass die Begrenzung «auch dann greift, wenn lokal keine Netzüberlastung vorliegt». Die Regelung orientiere sich primär an Marktsignalen wie den Börsenstrompreisen, nicht jedoch an der tatsächlichen Netzsituation vor Ort, so Hergert.