Solidarität mit Hollywood-Streik: Snoop Dogg sagt Konzerte ab

Er stehe in «dieser schwierigen Zeit» weiterhin in Solidarität «mit all unseren Brüdern und Schwestern in der WGA und SAG-AFTRA». Wie der Rapper weiterhin mitteilt, hoffe er, dass die Beteiligten an den Verhandlungstisch zurückkehren, damit «wir alle wieder an die Arbeit gehen können.» Unklar ist, ob die Absage seiner Konzerte wirklich vollkommen freiwillig stattfindet oder erzwungen wurde. Auch das «People»-Magazin berichtet, dass der Zusammenhang zwischen seinen Auftritten und dem Streik nicht bekannt sei. Womöglich liege dies aber ausschliesslich am Standort Los Angeles.