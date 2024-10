Solo-Auftritt in Rot: Herzogin Meghan besucht Gala in Los Angeles

Ohne Prinz Harry unterwegs

Prinz Harry suchte man bei dem Überraschungsauftritt jedoch vergeblich an Meghans Seite. In den letzten Wochen haben die Sussexes immer wieder Events alleine besucht. Harry zeigte sich allein in den letzten 15 Tagen bei zehn Auftritten ohne seine Frau, darunter in New York, London und Lesotho. Der Prinz soll laut Insidern damit versuchen, sein Image aufzupolieren. «Ich habe gehört, dass er es so wollte», behauptete eine Quelle gegenüber der «Daily Mail». «Ich glaube, er will Freiraum.»