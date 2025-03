Solo-Reisen für Frauen in Paris: Tipps und Tricks

Sicherheit steht an erster Stelle

Paris ist ein sicheres Reiseziel. Aber wie in jeder Grossstadt ist auch hier ein gewisses Mass an Vorsicht geboten. Die touristischen Gebiete entlang der Seine und in der Innenstadt sind in der Regel sicher, aber Taschendiebe gibt es besonders an beliebten Sehenswürdigkeiten wie dem Eiffelturm oder in überfüllten Metrostationen. Nicht nur alleinreisende Frauen sollten ihre Wertsachen nah am Körper tragen und offensichtliche Touristenmerkmale vermeiden, wie das Tourismusbüro der französischen Hauptstadt empfiehlt.