Solo-Scheunenfest bei «Bauer sucht Frau»: Neuer Landwirt steigt ein

Trotzdem harmonieren Marcel und Jasmin gut. Sie hilft gerne in der an den Bauernhof angeschlossenen Gaststätte mit, bringt schliesslich Erfahrung in der Gastronomie mit. Irgendwann sitzt sie auf seinem Schoss. Ein Gefühl, an das sich Marcel trotz aller Unterschiedlichkeiten im Habitus gewöhnen könnte.