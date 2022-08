Sommer im Büro: Mit diesen Outfits bewahrt man einen kühlen Kopf

Die richtige Länge finden

Um im Büro auf Nummer sicher zu gehen, wählt man bestenfalls einen Midi- oder Maxischnitt bei Röcken und Kleidern. Röcke aus Plissee sind in diesem Sommer besonders trendig. Wichtig ist, den Rock auf Taille zu tragen und den Saum des Oberteils in den Bund zu stecken. Das streckt optisch und sorgt für eine besonders schmale Taille. Tops aus fliessenden Stoffen und weiten Schnitten sorgen für ein luftiges Gefühl. An besonders heissen Tagen bietet sich Seide an, da der Stoff kühlt.