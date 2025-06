Sommer-Pediküre: Schöne Füsse in wenigen Schritten

Besonders Rottöne sind in diesem Sommer angesagt. Sommer–Vibes versprühen auch Nägel in Koralle oder Weiss. Ein helles Blau ist nicht nur in der Mode trendiger denn je, auch die Füsse lässt es frisch aussehen. Jelly–Lacke machen auf den Zehennägeln genauso viel her wie auf den Fingernägeln – und können sich perfekt ergänzen. Ein helles Pink an den Händen kombiniert mit einem Lack in Flieder an den Füssen ist ein echter Hingucker.