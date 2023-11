«Sommerhaus der Stars»: Aleks und Vanessa am Abgrund

Nur Aleks enttäuscht. Anstatt wie die anderen Männer zu schreiben, was sie an ihren Partnerinnen schätzen, resümiert er die Leistung von ihm und Vanessa im Sommerhaus. Maurice vergleicht den Brief später mit einem «Militärprotokoll». «Thema verfehlt würde man in der Schule sagen», schliesst Serkan. Note sechs also für Aleks. Vanessa macht vor versammelter Mannschaft zunächst noch gute Miene. Als sie allein sind, platzt die Enttäuschung aber aus ihr heraus. «Wir sind null auf einer Ebene», klagt sie weinend.