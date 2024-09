«Sommerhaus der Stars»: «Bazille» verspricht Stress in veganen Wochen

«Dick und Doof» und ein «Fremdgeher»

Alessia Herren (22), Tochter des verstorbenen Ex–«Sommerhaus»–Bewohners Willi Herren (1975–2021), trifft als nächste mit Ehemann Can (29) an. Alessia beschreibt das Paar phänotypisch als «Schöne und das Biest» oder «Dick und Doof», ihre Art zu sprechen lässt eher an «Chantal im Märchenland» denken. Can beschwört passend ein Geschlechterbild aus den Zeiten der Gebrüder Grimm: Seine Frau soll «anständig aussehen wie eine Mutter und nicht wie eine Hure». Gloria tritt in ein Fettnäpfchen, als sie Alessia auf ihre Stiefmutter Jasmin Herren (45) anspricht.