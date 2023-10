«Sommerhaus der Stars»: Claudia Obert lässt sich in den Abgrund ziehen

In der zweiten Folge von «Sommerhaus der Stars» liess ein mutmasslich zu lautes «Rotzen» beim Zähneputzen die ohnehin angespannte Lage zwischen Aleks Petrovic (32) und Can Kaplan (27) eskalieren. In Episode drei (Dienstag, 20.15 Uhr bei RTL – auch bei RTL+) reisst ein Hähnchen als Antwort auf eine Wassermelone den Graben zwischen Can, seiner Partnerin Walentina Doronina (23) und dem Rest noch weiter auf – und zieht ein anderes Paar mit in den Abgrund. Doch der Reihe nach.