Besonders unbeliebte Paare

Für negative Stimmung sorgten Daniela Büchner (44) und ihr mittlerweile verstorbener Ehemann Jens (1969-2018) 2018 im Haus. Daniela Büchner legte sich am liebsten mit Mitstreiter Patrick Schöpf (53), damaliger Partner von Society-Lady Shawne Fielding (53), an. Als sie erzählte, dass ihre Tochter mit 18 Jahren «noch anständig» sei und Patrick lachte, weil er dieses Statement für «Naivität pur» hielt, wurde ihr Ton deutlich aggressiver. Für Jens Büchner war Felix Steiner, damaliger Partner von Erotikmodel Micaela Schäfer (38), ein besonderer Dorn im Auge. Am Ende verscherzten es sich die Büchners mit allen, das Paar wurde nominiert und musste gehen. Jens Büchners Fazit am Ende: «Ich habe noch nie so ein verlogenes Pack gesehen.»