«Sommerhaus der Stars»: Diese Paare haben gemeinsame TV-Erfahrung

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz

Reality–TV–Darsteller Maurice Dziwak (25) und Ricarda «Ricky» Raatz (31) begannen ihre TV–«Karriere» in der Kuppelshow «Love Island», Raatz in der dritten Staffel 2019, Dziwak in der sechsten Staffel 2021. Beide nahmen 2022 an dem RTL+–Datingformat «Are You The One – Reality Stars in Love» teil und feierten mit einigen Turbulenzen nach der Show ein Liebes–Happy–End. Seit Juni 2022 sind die beiden offiziell ein Paar.