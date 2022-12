«Sommerhaus der Stars»-Dramen und mehr: Die Reality-TV-Highlights 2022

Danach feierte der Parfüm-Influencer als einer der aussergewöhnlichsten Kandidaten der Sendungsgeschichte ein kurzes Comeback im «Promi Big Brother»-Haus. «Ich fühle mich geehrt, dass ich so gepusht werde, obwohl ich gegangen bin», erklärte der gewohnt selbstbewusste Fragrance in der Sendung, in der er in Tränen ausbrach, als er anfing, über den Grund für seinen Ausstieg zu sprechen, den er schlussendlich aber nicht verriet. Kurz nach seinem Ausstieg hatte er erklärt: «Ich glaube sogar, dass ich das gewinnen würde, wenn ich bleibe. Aber ich beende es, wenn es am schönsten ist.» Sat.1 widmete dem Ex-Kandidaten mit «Jeremy Fragrance - Number One: Von »Promi Big Brother« zurück in die Welt» sogar eine eigene TV-Doku.