«Sommerhaus der Stars»: Liebescomeback oder «Volksverarsche»?

Hündchen Sascha und Herrin Ivonna stehen also zur (Raus-)wahl. In Gefahr kommen sie aber nicht. Stephen (48) und Katharina Dürr (39) vereinen alle Stimmen auf sich. Sein eigenes Votum gibt Stephen generös an Kader Loth (49) und Isi Atli (51). Als «Motivation» für die nächsten Aufgaben. Doch dann die Überraschung: Stephen und Katharina müssen noch nicht ausziehen, sondern dürfen in der nächsten Folge in einer «Exit-Challenge» antreten. Gegen das Paar mit den zweitmeisten Negativvotings. Und das sind durch Stephens Motivationsstimme Kader und Isi. Die von allen im Haus als schwächstes Paar eingeschätzt werden - auch von sich selbst übrigens. Kader wittert einen strategischen Zug von Stephen, doch der Ex-«Unter uns»-Star versichert, nicht mit einer «Exit-Challenge» gerechnet zu haben. Es bleibt also spannend.