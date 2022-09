Trotz Trennung treten Eric und Katha noch zum ersten Paarspiel an. Auch wenn sie mit mehreren Metern Abstand zwischen sich zur Kampfbahn laufen. Doch als klar wird, wie das Spiel funktioniert, zieht Katha die Reissleine. Die Paare müssen auf einer in grosser Höhe schwebender Fläche Begriffe per Pantomime erklären. Dabei halten sie sich gegenseitig an Seilen fest, um an die neben der Plattform hängenden Karten mit den Aufgaben zu kommen. Dabei kommt es natürlich auf Vertrauen an. «Er ist die letzte Person, der ich vertrauen würde», sagt Katha - und bricht ab. Dass Stephen (48) und Katharina Dürr (39) das Spiel gewinnen, gerät zur Randnotiz.