«Sommerhaus der Stars»: Rotzer gegen Rotzlöffel nach Zahnpasta-Gate

In der ersten Folge von «Das Sommerhaus der Stars» hatten sich Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (27) schon als Problempaar herauskristallisiert – sowohl intern als auch in der Interaktion mit den anderen Pärchen. In Episode zwei (Dienstag, 20.15 Uhr bei RTL – auch bei RTL+) versuchen sie nun zumindest, ihre Isolation im Haus zu durchbrechen. Schliesslich zeigte das Stimmungsbild am Ende der Auftaktfolge, dass das Paar auf der allgemeinen Abschussliste steht.